METEO TORINO – Dopo qualche PIOVASCO arriva l’OTTOBRATA con TEMPERATURE in lieve aumento, ecco le previsioni

Attualmente in prevalenza stabile sull’Italia

Nonostante sulla nostra Penisola si registrino condizioni in prevalenza stabili oggi, la mancanza di un campo di Alta pressione sullo stivale ha comunque determinato e sta determinando qualche eccezione di maltempo: mentre nel pomeriggio esse hanno interessato localmente le zone interne della Calabria, nella prima parte di questa serata piogge e acquazzoni stanno interessando le aree interposte tra il cuneese e il torinese, ma con intensità tutt’altro che paragonabili a quelle della settimana passata, quando il maltempo mise in ginocchio il nordovest e il Piemonte. La città di Torino vive ancora condizioni meteo di relativa stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Fin da questa mattina si alternano su Torino cieli nuvolosi a fasi più soleggiate, ma è soprattutto da questo pomeriggio che la copertura nuvolosa assume connotati sempre più massicci e compatti. Questo a causa di un nuovo impulso di maltempo che sta raggiungendo la nostra Penisola dai quadranti nordoccidentali e che nella fattispecie del capoluogo piemontese potrebbe portare qualche pioviggine nel corso delle prossime ore e più precisamente entro fine giornata, quando un fronte instabile inizierà ad interessare alcuni settori italiani. Le temperature quest’oggi oscillano tra i +10°C di minima e i +18°C di massima.

Cessazione dei fenomeni fin dalle prime ore della notte di domani, cieli poi spesso nuvolosi

Le condizioni meteo sulla città di Torino tenderanno già ad un miglioramento nelle prime ore della notte di domani mercoledì 7 ottobre, con lo spostamento del fronte di maltempo verso meridione in un contesto di cieli che però rimarranno sempre piuttosto nuvolosi. Tale situazione si protrarrà fino a sera con assenza di fenomeni. E’ atteso peraltro proprio per domani un aumento delle temperature che dovrebbe riguardare sia i valori minimi che quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.