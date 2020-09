METEO TORINO – ESTATE al canto del cigno, MALTEMPO alle porte della città, ecco le previsioni

Tempo in prevalenza asciutto in Italia eccezion fatta per poche aree

Nella giornata odierna nonostante un progressivo annuvolamento che interessa soprattutto le regioni settentrionali, ma anche parte di quelle centrali, le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte quasi ovunque, fatto salvo per un fronte perturbato che ha portato comunque poche piogge sulla Lombardia. In serata altri disturbi potrebbero interessare le aree estremamente nordoccidentali, con acquazzoni o temporali in azione fino al termine della serata. Torino potrebbe non venirne interessata oggi, ma il discorso maltempo è solo rimandato, come vedremo. Nuvolosità in aumento anche al sud, dove comunque si registra e si registrerà l’assenza di fenomeni.

Previsioni meteo Torino oggi

La presenza di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica che sono in azione tra la Penisola iberica e la Francia sta portando qualche disturbo solamente nuvoloso quest’oggi sulle regioni settentrionali che solo in alcuni casi ha portato qualche fenomeno nemmeno troppo rilevante. Non è però stato il caso della città di Torino dove nonostante la nuvolosità, le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte. Temperature che però hanno subito un primo calo con minime intorno ai +19°C a cui sono seguita massime di circa +24°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo ad intermittenza per tutto domani

L’ingerenza atlantica determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico nella giornata di domani domenica 20 settembre: a quel punto anche la città di Torino godrà di maltempo che ad intermittenza interesserà l’intera durata del giorno. I fenomeni più intensi interesseranno il capoluogo piemontese nella notte e nel pomeriggio, mentre piovaschi sono attesi in mattinata e in serata. Temperature che domani si stabilizzeranno intorno ai valori odierni, con fisiologiche fluttuazioni.