METEO TORINO – fase di MALTEMPO acuta, PIOGGE e TEMPORALI senza sosta

Meteo Torino: maltempo nelle prossime ore, piogge e temporali in agguato

Meteo Torino – Prosegue la fase di lungo maltempo sul Piemonte, interessato da giorni dal transito di umide ed instabili correnti oceaniche; dopo le piogge della notte e del primo mattino, attualmente su Torino il tempo ha fatto registrare un momentaneo miglioramento. I cieli, infatti, si presentano variabili sul capoluogo piemontese, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio, ed ancor più nella serata, tuttavia, piogge e temporali tenderanno ad estendersi dalle Alpi alle vicine aree di pianura, coinvolgendo anche la città di Torino. Le temperature non subiranno significative variazioni nelle prossime ore, mantenendosi attorno ai +21°C.

Temperature con lievi oscillazioni su Torino, in un contesto di normalità climatica

Meteo Torino – Dopo una temperatura minima di +15°C, attualmente la colonnina di mercurio su Torino ha raggiunto i +21°C, mantenendosi sostanzialmente invariata anche nelle prossime ore. Nel corso dei prossimi giorni, complice i frequenti periodi instabili e la variabilità atmosferica, le temperature non subiranno significative variazioni, salvo lievi oscillazioni. In particolare le temperature diurne si manterranno attorno ai +21/+23°C, mentre quelli notturni non scenderanno al di sotto dei +14/+15°C. TORNA IL MALTEMPO NELLE PROSSIME ORE CON TEMPORALI ANCHE INTENSI; PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO!

Meteo in peggioramento anche sul resto del centro-nord

La perturbazione in arrivo sul Piemonte nelle prossime ore, determinerà un peggioramento delle condizioni meteo non solo su Torino, ma anche sul resto del Nord e dalla prossima notte anche sul Centro Italia. Piogge e temporali che bagneranno nelle prossime ore gran parte delle regioni settentrionali, Romagna esclusa, con i fenomeni che tenderanno ad estendersi tra la tarda serata e la notte dapprima alla Toscana e successivamente al Lazio ed all’Umbria occidentale. Andrà meglio al Sud e sulle due Isole Maggiori, dove non sono attesi fenomeni significativi e le temperature saranno decisamente più gradevoli; domani piogge e temporali raggiungeranno la Campania, il Molise e le zone interne tra Puglia e Basilicata.