METEO TORINO – Fase STABILE e SOLEGGIATA con ESTATE settembrina, quali previsioni per il WEEKEND?

Il maltempo si sposta al centro-sud (ma appare localizzato)

Le condizioni meteo appaiono in deciso miglioramento sulla città di Torino e più generalmente su tutto il nord Italia oggi, dopo che correnti di maltempo di origine nordatlantica hanno imperversato fino alla giornata di ieri portando persino qualche danno su Verona e la sua Provincia. Al netto di ciò però, il tempo è peggiorato localmente nella giornata odierna sulle regioni centro-meridionali, soprattutto nelle zone interne e in Sicilia. I fenomeni, benché isolati, sono comunque intensi e accompagnati spesso da attività temporalesca e occasionalmente da grandinate.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo riguardanti la città di Torino sono risultate quest’oggi stabili e asciutte, nonostante il transito di qualche annuvolamento che ha caratterizzato i cieli torinesi soprattutto nella prima metà di giornata e fino al primo pomeriggio. Successivamente sono schiariti e hanno lasciato spazio ad ampi sprazzi di cielo sereno che si rinnoveranno anche nel corso della serata ormai subentrata, con gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano dunque piuttosto evidenti. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico decisamente gradevole e tipico dell’estate settembrina: le temperature infatti oscillano tra i +16°C di minima a cui è seguita una massima di +27°C.

Giornata soleggiata con temperature in aumento per domani

Anche gli ultimi residui delle correnti più fresche di origine nordatlantica, responsabili del maltempo localizzato sulle regioni centro-meridionali precedentemente menzionato, abbandoneranno definitivamente il nostro Paese per la giornata di domani venerdì 4 settembre. Ciò determinerà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo anche sulla città di Torino, con cieli pressoché sereni per l’intera durata del giorno e temperature che subiranno un nuovo incremento, soprattutto nei valori massimi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.