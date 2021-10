METEO TORINO – Fase STABILE e SOLEGGIATA, ma piuttosto FREDDA; ecco le previsioni

Residua instabilità sull’Italia

Anche oggi assistiamo a condizioni meteo mediamente perturbate su alcuni settori del centro-sud, con la goccia fredda che sta tuttavia scivolando verso il Mediterraneo orientale. Il tempo è dunque destinato a migliorare, ma gradualmente, con piogge e rovesci ancora in azione accompagnati da clima pienamente autunnale se non tardo-autunnale. Anche questa settimana, proprio come quella scorsa quando però la Liguria fu investita da fenomeni violenti e persistenti, parte contrassegnata dal maltempo, quantomeno al centro-sud. Più stabile invece al nord e a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Come scritto in precedenza, le condizioni meteo a Torino così come in tutto il nord Italia si sono mantenute oggi stabili anche visibilmente, grazie alla compresenza di cieli pressoché sereni, che caratterizzerà anche la serata corrente, mentre il residuo maltempo interesserà il meridione. Nonostante il bel tempo sul capoluogo piemontese si assapora un clima tardo-autunnale, con le temperature che risultano comprese tra i +8°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +21°C.

Timida risalita dell’Anticiclone

Nessuna novità rilevante è prevista per domani martedì 12 ottobre sulla città di Torino, quando l’Anticiclone azzorriano tenterà una timida e temporanea rimonta. Sarà la giornata più stabile per il nostro Paese e di conseguenza sul capoluogo piemontese insisteranno le medesime condizioni meteo che l’hanno già interessato oggi. Anche le temperature non dovrebbero subire significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.