METEO TORINO – Fase STABILE nonostante la VARIABILITA’, ma piuttosto FREDDA; ecco le previsioni

Il maltempo si sta spostando al centro-sud

Le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando sull’alto versante adriatico, dove alcuni nubifragi hanno portato diversi disagi specie in Friuli, mentre piogge, acquazzoni e temporali hanno interessato e continuano ad interessare da questo pomeriggio le regioni centrali e in maniera isolata, quelle meridionali. Il fronte instabile comunque si sposterà verso meridione andando a colpire in maniera più diffusa il sud, in particolare il foggiano. Il tempo è invece rimasto stabile a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante l’alternarsi di momenti più soleggiati ad altri dove dominano la scena irregolari disturbi nuvolosi, le condizioni meteo a Torino si sono mantenute stabili fino a questo momento, con il fronte di maltempo che ha investito soprattutto i settori orientali del Paese. Nelle prossime ore, mentre il maltempo si sposterà verso meridione e colpirà la Puglia settentrionale, il tempo rimarrà asciutto sul capoluogo piemontese con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Temperature che quest’oggi si sono attestate su valori piuttosto freschi e compresi tra i +6°C di minima e i +16°C di massima circa.

Temperature massime in calo per domani

L’ingresso della ventilazione settentrionale e conseguentemente di aria più fredda in quota nella giornata di domani mercoledì 14 aprile, porterà condizioni meteo ancora tutto sommato stabili a Torino con schiarite anche più ampie rispetto a quelle osservate oggi, ma anche un calo delle temperature che potrebbe riguardare soprattutto i valori massimi. Le temperature minime infatti continueranno a mantenersi sui valori odierni o in lieve aumento. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.