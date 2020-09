METEO TORINO – Finale di Settembre con il sole, OTTOBRE subito con il MALTEMPO autunnale? Le previsioni

Meteo Torino: torna il sole in queste ore

La giornata di oggi vede subito un sensibile miglioramento meteo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite e con temperature in aumento. Sulla città di Torino le condizioni meteo tornano stabili con cieli sereni o poco nuvolosi in queste ore e anche nei prossimi giorni. Tempo asciutto sulle regioni settentrionali anche nella giornata di domani con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nuvolosità in aumento al Nord-Ovest durante la seconda parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature in aumento.

Meteo Italia: ultimi giorni di settembre con il bel tempo

Dopo la forte ondata di maltempo e clima quasi invernale, torna il bel tempo. Già in queste ore si nota un deciso miglioramento meteo sulle region nord-occidentali, nella giornata di domani solo delle residue piogge tra Campania, Calabria e Sicilia. Per il resto sole prevalente e temperature in aumento. Anche nella giornata Mercoledì avremo una giornata piuttosto gradevole anche a Torino con sole e temperature fino e oltre i 20°c nelle ore centrali della giornata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo Autunno 2020

Momentaneo miglioramento meteo in tutta Italia dove nelle ultime ore le temperature sono scese anche di 15°c nel giro di pochi giorni. Sole e temperature in aumento con valori fino a 25°c nelle ore centrali della giornata durante questi ultimi giorni di Settembre, poi ancora maltempo autunnale già dal primo giorni di Ottobre con una nuova perturbazione in arrivo in Italia, speciealmente sulle regioni settentrionali. L‘Autunno subito entrato nel vivo procederà il suo corso nel mese di Ottobre con altre ondate di maltempo, piogge e forse anche neve in montagna.