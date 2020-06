METEO TORINO – Forte MALTEMPO colpisce la città, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Maltempo sulle zone più occidentali di Italia

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia è stato quest’oggi grazie ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Ciò a seguito di una giornata interamente passata all’insegna della stabilità e del rialzo termico (che ha riguardato in particolare i valori massimi) causati da un temporaneo recupero dell’Alta pressione di matrice africana nella giornata di ieri. L’instabilità nella fattispecie di oggi interessa principalmente la Sardegna e le regioni nordoccidentali, in particolare la Liguria, dove nel savonese diversi sono stati i disagi causati dall’esondazione di alcuni torrenti o la frana di una strada. Maltempo che tra l’altro sta interessando proprio in questo momento la città di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Fino alle prime ore di questo pomeriggio, nonostante la nuvolosità talvolta minacciosa la città di Torino ha comunque potuto constatare una giornata stabile e asciutta. A partire però dalle ore pomeridiane, il capoluogo piemontese ha avuto a che fare con un evidente peggioramento delle condizioni meteo, con l’ingresso delle piogge che hanno portato al suolo fino a questo momento un accumulo (provvisorio) di oltre 7 millimetri. Nelle prossime ore altri acquazzoni potrebbero interessare la città ritoccando tale accumulo. Temperature piuttosto fresche, ma in rialzo rispetto a ieri nei valori massimi che misurano oggi +22°C a seguito di minime di circa +15°C.

Miglioramento immediato a partire dalle prime ore di domani, in un contesto comunque nuvoloso

A seguito del peggioramento anche marcato che ha interessato Torino nel pomeriggio e la interesserà anche nella serata odierna, si constaterà la cessazione dei fenomeni già a partire dalle primissime ore della notte di domani domenica 14 giugno, con tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata appena menzionata. Tutto questo si inserirebbe comunque in un contesto di cieli disturbati da un flusso nuvoloso comunque talvolta anche massiccio, soprattutto nella prima parte di giornata. Temperature che subiranno un nuovo aumento nei valori massimi, mentre si stabilizzeranno sui valori odierni in quelli minimi.