METEO TORINO – Forte MALTEMPO in arrivo in città con TEMPORALI e CROLLO TERMICO, ecco le previsioni

Torna il maltempo al nord, per il centro-sud c’è ancora da aspettare

Dopo l’ondata di calore che fin dall’inizio di questa settimana ha interessato interamente il territorio nazionale, eccezion fatta per alcune aree dell’estremo settentrione alle prese con qualche temporale scoppiato soprattutto nelle ore pomeridiane in settimana, il flusso atlantico torna a spingere da nord determinando un arretramento al momento lieve dell’Anticiclone africano. Ciò ha causato lo sviluppo di forti temporali nel corso di questa notte, che hanno colpito soprattutto le zone orientali del Piemonte e in particolare la città di Alessandria, lasciando (temporaneamente) all’asciutto quella di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante la nuvolosità nel corso della giornata odierna si sia fatta a tratti anche piuttosto minacciosa, le condizioni meteo sulla città di Torino sono apparse fin qui relativamente stabili e asciutte. La stabilità è però precaria e verrà nuovamente messa a dura prova nel corso delle prossime ore e in particolare nella serata ormai alle porte, con l’arrivo di qualche possibile acquazzone o temporale anche intenso e dunque nuova convezione non solo a Torino, ma in buona parte del nord. Tutto questo è inserito comunque in un contesto climatico ancora caldo per il capoluogo piemontese, con minime vicine ai +23°C e massime prossime ai +32°C.

Domani giornata simil autunnale

La giornata di domani lunedì 3 agosto che contrassegnerà peraltro l'inizio della nuova settimana, sarà nei fatti una giornata dai connotati più autunnali che estivi sulla città di Torino: essa verrà infatti interessata da condizioni di maltempo intermittente e a tratti anche piuttosto intenso e accompagnate da attività elettrica. Non sono escludibili peraltro possibili grandinate. Inoltre, le temperature subiranno un forte calo nei valori massimi, mentre sarà più lieve in quelli minimi.