METEO TORINO – Forte MALTEMPO in arrivo per un AFFONDO PERTURBATO, ecco le previsioni

Instabile sulle zone occidentali del centro-nord, meglio altrove

Le condizioni meteo della nostra Penisola quest’oggi appaiono ben delineate: l’Italia torna nel mirino del maltempo dopo che l’Anticiclone afroazzorriano ha avvolto soprattutto le aree centro-meridionali del Paese per buona parte della scorsa settimana. Nella giornata odierna in particolare troviamo condizioni piuttosto perturbate sulle zone occidentali del centro-nord, con fenomeni a tratti anche intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica sull’alto settore tirrenico, più precisamente tra Liguria e Toscana. In quest’ultima è vigente persino un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Piogge potrebbero interessare anche la città di Torino a breve, come vedremo. Il tempo si presenta invece più stabile e asciutto altrove.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo della città di Torino appaiono quest’oggi particolarmente cupe: fin da questa mattina infatti si sono susseguiti cieli plumbei e spesso promettenti di pioggia anche se nel centro del capoluogo piemontese non si registrano al momento accumuli rilevanti. I fenomeni si sono concentrati infatti soprattutto sulla Liguria, a tratti anche intensi. Negli ultimi minuti tuttavia forti acquazzoni si presentano alle porte della città e minacciano pioggia nell’imminente futuro. Tendenza a migliorare in serata, con cieli comunque spesso nuvolosi. Temperature che oggi si aggirano tra i +19°C di minima e i +25°C di massima.

Domani forte maltempo in arrivo in città

L’affondo perturbato responsabile già del maltempo odierno porterà i suoi effetti anche e soprattutto nella giornata di domani lunedì 21 settembre sulla città di Torino: dopo infatti una nottata relativamente stabile e asciutta, già dalla mattina saranno possibili fenomeni possibilmente temporaleschi sul capoluogo piemontese. Instabilità che si rinnoverebbe ad intermittenza fino alla serata, quando è addirittura prevista un’intensificazione delle precipitazioni. Tutto ciò in un contesto termico non molto dissimile da quello odierno. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.