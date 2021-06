METEO TORINO – Forte MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND, ma la circolazione INSTABILE insisterà per la prima decade di GIUGNO

Stabilità ancora per poco, ecco la situazione

Buona sera cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di giugno è da poco iniziato e si prospetta piuttosto dinamico all’orizzonte: per questo pomeriggio abbiamo avuto nel pomeriggio instabilità pomeridiana sull’arco Alpino e cieli poco nuvolosi sulle zone di pianura e su Torino. Da stasera in arrivo un nuovo peggioramento che si paleserà nel corso della serata odierna con piogge diffuse sul Piemonte. Di seguito le previsioni meteo per il weekend!

Meteo Torino weekend – domani

Meteo Torino – Al mattino di sabato avremo fenomeni temporaleschi e precipitazioni sparse sulle zone pedemontane, Torino inclusa. Tempo più asciutto sulle zone adiacenti alla Pianura Padana. Al pomeriggio maltempo e precipitazioni su tutto il Piemonte con nuvolosità irregolare. In serata tempo più asciutto su Torino e residue precipitazioni sull’arco Alpino. Fenomeni in esaurimento nella notte. Temperature in lieve calo nei valori minimi, comprese tra 16°C e 26°C. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino weekend – domenica

Meteo Torino – Al mattino nuvolosità irregolare sul Piemonte, con cieli velati su Torino. Instabilità convettiva nel corso del pomeriggio con precipitazioni temporalesche sparse; fenomeni più intensi specie tra Astigiano, Novarese e Vercellese. In serata attese ancora piogge diffuse su tutto il territorio regionale. Fenomeni insistenti anche nel corso delle ore notturne. Forte calo delle temperature minime, previste fino a 12°C. Massime stazionarie su tutto il territorio. I venti risulteranno deboli dai quadranti meridionali. Vediamo la tendenza meteo per la prossima settimana!

CONTINUA A LEGGERE