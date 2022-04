METEO TORINO – Forte MALTEMPO torna in città grazie all’arrivo di una PERTURBAZIONE: le previsioni

Nuvolosità in aumento, qualche piovasco in arrivo

Condizioni meteo via via peggiori stanno interessando l’Italia in queste ore, tornata bersaglio di una nuova perturbazione di stampo atlantico e che sta avanzando dalla Penisola iberica. Nuvolosità sempre più consistente si sta avvicinando al nostro Paese dai quadranti occidentali, con i primi rovesci registrati sulla Sardegna e sull’Appennino ligure, destinati peraltro ad espandersi ulteriormente. Qualche piovasco molto rapido avrebbe coinvolto anche Torino, ma con accumulo trascurabile, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nuvolosità sempre più compatta ha raggiunto la città di Torino soprattutto in mattinata, quando qualche esiguo fenomeno in mattinata si è comunque registrato, a mala pena in grado di far scattare il pluviometro del Dipartimento di Fisica (il cui accumulo segna 0,1 millimetri). In serata i cieli appariranno nuvolosi o molto nuvolosi, ma con assenza di fenomeni differentemente da quanto accadrà poco lontano (scopri dove). Le temperature inoltre si sono attestate tra i +10°C di minima e i +13°C di massima circa.

Domani giornata uggiosa

La perturbazione continuerà ad avanzare verso l'Italia e nella giornata di domani giovedì 21 aprile causerà un peggioramento ben più evidente all'interno della nostra Penisola. Anche a Torino si attendono rovesci di debole o moderata intensità e intermittenti dalle prime ore della notte fino alla serata, con accumuli finali comunque piuttosto deboli. Le temperature in questo contesto non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.