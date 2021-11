METEO TORINO – FREDDO POLARE in arrivo, ma senza PIOGGE: TEMPERATURE in CALO, ecco le previsioni

Giornata di maltempo per l’Italia oggi

Anche nella giornata odierna abbiamo osservato condizioni meteo generalmente perturbate sulla nostra Penisola, con il forte maltempo che si è concentrato principalmente (ma non solo) sul versante tirrenico, con i fenomeni che localmente hanno assunto carattere intenso e persistente. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato la massima allerta ieri per alcune zone della Calabria, con molti comuni del cosentino decisi a chiudere le scuole in virtù di questa. Tempo che invece è risultato asciutto e relativamente più stabile a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino si sono quest’oggi mantenute relativamente stabili come anticipato in precedenza, sebbene i cieli non siamo mai stati limpidi, ma anzi a tratti irregolarmente nuvolosi. Tale situazione si protrarrà anche in serata, mentre il maltempo colpirà altre zone del Paese (scopri quali). Le temperature si attestano su valori tardo-autunnali se non invernali e più precisamente compresi tra i +3°C di minima e i +11°C di massima circa.

Variabilità asciutta per domani

L’afflusso di correnti via via più fredde in quota non determineranno alcuna variazione sul fronte meteorologico a Torino, dove le condizioni meteo si manterranno quindi relativamente stabili e asciutte nella giornata di domani sabato 27 novembre. Ciò nonostante, i cieli risulteranno variabili e a tratti irregolarmente nuvolosi, mentre le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.