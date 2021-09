METEO TORINO – Frequenti disturbi NUVOLOSI e qualche PIOVASCO, ecco le previsioni

Prevalente stabilità, maltempo sui monti

Nella giornata odierna si è assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità, anche se l’afflusso di correnti perturbate di natura atlantica ha portato alla formazione e allo sviluppo di piogge e temporali che sono risultati sì localizzati, ma hanno interessato comunque più settori rispetto a ieri. Infatti isolato maltempo si è riversato sulle Alpi nordorientali, Appennino Tosco-Emiliano, Appennino Lazio-Abruzzese e settori interni di Sicilia e Calabria. Fenomeni in mattinata anche molto intensi in Lombardia, con qualche disagio. A Torino le condizioni sono invece risultate stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi e nonostante il maltempo abbia comunque sferzato su alcuni settori del nord Italia, le condizioni meteo a Torino si sono mantenute pressoché stabili. Tale situazione si protrarrà anche nella serata corrente, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, mentre isolati fenomeni continueranno ad interessare le Alpi nordorientali. Le temperature inoltre si sono aggirate in città tra i +17°C di minima e i +26°C di massima circa.

Per domani schiarite nella prima parte di giornata, poi nuovo flusso nuvoloso

A partire dalle prime ore di domani giovedì 30 settembre tuttavia un temporaneo miglioramento con ampie schiarite interesserà Torino, con cieli che risulteranno sereni già nella notte e fino al mattino. Dal pomeriggio tuttavia un nuovo flusso nuvoloso potrebbe interessare il capoluogo piemontese, con peggioramento delle condizioni meteo e possibilità di qualche piovasco in serata. Le temperature in questo contesto sono attese in diminuzione nei valori massimi.