METEO TORINO – Gran CALDO in arrivo! Il MALTEMPO in PIEMONTE è dietro l’angolo nel WEEKEND

Tempo non del tutto stabile, ecco la situazione per la giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Torino e del Piemonte.L’alta pressione continua ad insistere sul nostro territorio, tuttavia un’erosione a ridosso del nord Italia ha pemesso il transito di nuvolosità medio-alta e la formazione di rovesci proprio sul Piemonte. Dalla giornata di domani sul nostro territorio avremo un graduale incremento delle temperature, che andranno a culminare nel weekend con valori fino a 32-34°C sul Piemonte. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni!

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Per questo pomeriggio sono previsti rovesci pomeridiani specie sull’arco Alpino che potranno avere sconfinamenti anche sulla città di Torino. Poco nuvoloso sulle aree più occidentali del Piemonte. In serata residue precipitazioni sulle Alpi e tempo più asciutto altrove, ma sempre in compagnia di nuvolosità irregolare. Temperature stabili o in rialzo nei valori minimi (intorno ai 20°C), mentre le massime potranno toccare i 29°C. La ventilazione risulterà debole dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Torino per domani

Meteo domani – Domani mattina avremo ancora possibili rovesci lungo l’arco Alpino e cieli poco nuvolosi su Torino e sulla Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano possibili temporali pomeridiani sui settori montani e pedemontani, con sconfinamenti tra Biellese e Verbano. In serata ancora cieli coperti ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, su Torino comprese tra 21°C e 31°C. DVediamo ora a seguire la tendenza meteo per il fine settimana su Torino.