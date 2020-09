METEO TORINO – Gran SOLE in queste ore ma il con OTTOBRE tornerà il MALTEMPO autunnale, le previsioni nei dettagli

Situazione Meteo in Italia

Ultimo giorno di Settembre con condizioni meteo poco autunnali e precipitazioni assenti in Italia. La giornata di oggi trascorrerà con sole prevalente sulla città di Torino e temperature piuttosto gradevoli. Sarà tuttavia l’ultime giornata di una breve fase meteo stabile in quanto già dalla giornata di domani potrebbero tornare le piogge. Lo scenario meteo a grande scala ci mostra un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e una circolazione di bassa pressione di natura nord-Atlantica in avanzamento sull’Europa occidentale. Sarà proprio lei la responsabile di un forte peggioramento per il nord Italia.

Meteo Torino: peggioramento in arrivo

Giornata piuttosto gradevole a Torino con sole e temperature fino e oltre i 20°c nelle ore centrali della giornata. Nubi in aumento durante la giornata di domani con piogge in dalla sera. Si tratterà tuttavia di fenomeni ancora di debole intensità mentre nella giornata di Venerdì 2 Ottobre le precipitazioni al nord-ovest Italia risulteranno particolarmente intense. anche le temperature ne risentiranno con un sensibile calo nei valori massimi entro il weekend. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: Italia tra maltempo e caldo estivo

Mentre le correnti meridionali in transito sull’Italia risulteranno piuttosto calde sulle regioni meridionali, specie in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dove le temperature saliranno oltre la media anche di 10°c raggiungendo facilmente picchi di 30°c nelle ore centrali della giornata, sulla città di Torino e più in generale sulle regioni centro-settentrionali imperverserà il maltempo con piogge anche di forte intensità. Poi nel corso del weekend caleranno sensibilmente le temperature sul Piemonte.