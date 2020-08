METEO TORINO – Il MALTEMPO torna a minacciare la città, ecco le previsioni

Maltempo sulle Alpi e Prealpi nordoccidentali, meglio altrove

Le condizioni meteo della nostra Penisola sono suddivisibili in due: da un lato le regioni nordoccidentali che hanno a che fare con il maltempo di stampo termoconvettivo, con lo sviluppo di temporali pomeridiani che nel corso della serata prenderanno vigore estendendosi su parte del nord e Lombardia, dove per la giornata di oggi non a caso è in vigore un’allerta meteo diramata ieri dal Dipartimento di Protezione Civile. Torino è stata solo lambita dai temporali, come vedremo. Sul resto del Paese sono invece evidenti gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale con bel tempo e clima estivo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella prima parte di giornata odierna Torino ha osservato condizioni meteo tutto sommato stabili e asciutte, nonostante i cieli risultassero talvolta disturbati dal transito di nuvolosità irregolare. Nel pomeriggio però la nuvolosità ha iniziato a farsi piuttosto compatta grazie allo sviluppo dei temporali termoconvettivi sulle vicine zone alpine e subalpine e la città di Torino è stata anche lambita dagli acquazzoni e temporali, con un accumulo al suolo inferiore al millimetro. Temperature tuttavia tipicamente estive e che oscillano tra i +23°C di minima e i +33°C di massima. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Giornata caratterizzata dal maltempo quella di domani

La giornata di domani giovedì 13 agosto sarà caratterizzata interamente dal maltempo sulla città di Torino a causa della progressione di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica in arrivo dai quadranti occidentali e che si posizioneranno sulla Francia. L’Anticiclone dunque ne risulterà disturbato soprattutto sulle regioni settentrionali, con i fenomeni che nel capoluogo piemontese risulteranno comunque intermittenti per l’intero arco del giorno. Temperature che si stabilizzeranno intorno ai valori odierni o in lieve calo. Situazione dunque di maltempo nonostante per domani sia previsto bollino rosso per caldo in 8 città.