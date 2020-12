METEO TORINO – Il 2021 esordisce con l’arrivo della NEVE in città; ecco le previsioni

Situazione meteo attuale su Torino e sull’Italia

Salve a tutti cari amici del Centro Meteo Italiano di Torino e del Piemonte! Stamattina i cieli si sono presentati parzialmente nuvolosi sul nostro territorio, con tanta neve in vista nei prossimi giorni grazie ad un nuovo impulso determinato dall’area depressionaria presente in Europa. Il quadro sinottico ha evidenziato la presenza di un minimo di bassa pressione attualmente situato sul nord della Francia al confine col Benelux di 1001 hPa. Ad ovest sull’Oceano Atlantico predomina l’alta pressione con un vasto cuneo che proprio in queste ore ha raggiunto l’Islanda con massimi tra i 1020 e i 1030 hPa. Vediamo cosa succederà a Torino nelle prossime ore!

Previsioni meteo Torino per San Silvestro

Giornata odierna in compagnia di nuvolosità irregolare nelle ore mattutine ma senza precipitazioni associate. Nel corso del pomeriggio qualche locale piovasco ha interessato le località tra Astigiano e Novarese; su Torino il tempo si è mantenuto tendenzialmente asciutto. Peggioramento in arrivo nelle ore serali, con precipitazioni dapprima sull'arco Alpino a quote di media montagna e nella notte quota neve in rapido calo. Su Piemontese, Alessandrino e Cuneese si stanzierà dai 400-500 metri di quota. Le temperature si manterranno nel complesso ridotte, con minime intorno a -1°C e massime che potranno toccare i 4°C. Ventilazione assente.

Previsioni meteo Torino per il primo giorno del 2021

Come anticipato la neve si paleserà sul nostro territorio nella giornata di domani 1 Gennaio 2021: al mattino nevicate di debole intensità su tutto il Piemonte dai 100-150 metri di quota. Al pomeriggio lieve calo della quota neve che potrà calare localmente fin sui 50 metri, ma senza precipitazioni di rilievo. In serata fenomeni intensi specialmente sulla Valle Scrivia, mentre la neve risulterà generalmente debole sul Torinese. Temperature stabili nei valori minimi e in calo nei valori massimi, comprese fra -1°C e 3°C. Venti deboli dai quadranti occidentali. Nel complesso l’inizio del nuovo anno risulterà freddo e perturbato, su gran parte dello stivale. Vediamo l’andamento per il weekend!