METEO TORINO – In arrivo qualche PIOGGIA nelle PROSSIME ORE, poi forte MALTEMPO: le previsioni

Stabile in tutta Italia, nuvolosità in aumento al nordovest

Le condizioni meteo appaiono momentaneamente stabili in quasi tutta Italia, a seguito di qualche pioggia registrata soprattutto nella prima metà di giornata sulle zone del salento, del palermitano e localmente anche del reggino jonico. Piogge anche localmente forti stanno interessando in questo momento la Liguria. Nonostante un netto aumento della copertura nuvolosa che riguarda le rimanenti zone nordoccidentali e la città di Torino, (dove comunque nelle prossime ore è previsto un primo peggioramento del tempo a causa del progressivo avanzamento di una saccatura di origine nordatlantica dal Mediterraneo occidentale verso est) il tempo rimane qui ancora asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Com’era evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, le condizioni meteo almeno per la prima parte della giornata odierna sarebbero risultate ancora genericamente stabili, eccezion fatta per qualche località al sud Italia, come scritto in precedenza. Nonostante un aumento della copertura nuvolosa la città di Torino osserva dunque tempo relativamente stabile e asciutto, con assenza di fenomeni, prima di qualche piovasco possibilmente in ingresso nel corso della serata. Temperature che quest’oggi sul capoluogo piemontese si sono attestate tra i +14°C di minima a cui è seguita una massima di circa +21°C.

Forte maltempo e crollo termico in arrivo per domani

La giornata di domani venerdì 2 ottobre sarà caratterizzata in prevalenza dall’instabilità intermittente sulla città di Torino: dopo i primi rovesci attesi in nottata e un’attenuazione dei fenomeni prevista per la mattinata, a partire dal pomeriggio una nuova intensificazione delle precipitazioni sarà possibile sul capoluogo piemontese. Forti piogge occasionalmente accompagnate da attività elettrica interesseranno Torino ad intermittenza fino alla serata, con temperature in netto e sensibile calo soprattutto nei valori massimi, mentre quelli minimi si manterranno più o meno stazionari intorno a quelli odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.