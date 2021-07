METEO TORINO -Instabilità pomeridiana con PIOGGE e TEMPORALI, migliora nel WEEKEND con TEMPERATURE in aumento

Condizioni meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un’area depressionaria con nucleo freddo in quota si trova sull’Europa centrale favorendo infiltrazioni di aria fresca in quota sulle regioni settentrionali, rendendo instabili le condizioni meteo. Su queste regioni avremo piogge e temporali sui settori a ridosso dei rilievi con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Stabile invece al Centro e al Sud dove troviamo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Andiamo ora a vedere con maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Torino e il Piemonte.

Meteo Torino oggi

Meteo – La giornata odierna su Torino e il Piemonte sarà caratterizzata dall’instabilità pomeridiana a causa di infiltrazioni di aria fredda in quota. Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori alpini. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità convettiva sui rilievi con associati rovesci e temporali e in sconfinamento sul resto della regione. Fenomeni in esaurimento in serata con nuvolosità variabile. Le temperature sulla città di Torino saranno comprese tra i 15°C e i 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Torino di domani

Meteo Torino – Nella giornata di domani l’instabilità tenderà ad aumentare a causa dell’arrivo della goccia fredda che si muove verso sud dall’Europa centrale. Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutto il Piemonte. Fenomeni in esaurimento nella serata con residue piogge sull’arco alpino e cieli poco nuvolosi sugli altri settori. Le temperature sulla città di Torino saranno comprese tra i 14°C e i 25°C. Vediamo ora la tendenza per il fine settimana.