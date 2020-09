METEO TORINO – L’AUTUNNO ci prova nel corso del prossimo WEEKEND, finirà così l’Estate 2020?

Meteo Torino: sole e temperature oltre la media

Anticiclone su gran parte dell’Italia e con esso bel tempo con sole durante la giornata e temperature oltre la media di riferimento. Tutto questo tranne all’estremo sud dove imperversa il maltempo generato da un ciclone nel Mediterraneo a largo del mar Ionio. Sulla città di Torino pertanto prosegue la lunga fase meteo stabile con sole e con le temperature estive, sarà così anche nei prossimi giorni prima di un primo impulso instabile nel corso del weekend. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino

Le previsioni meteo per Torino indicano quindi ancora bel tempo, precipitazioni assenti e soprattutto clima molto caldo per il periodo durante le ore centrali della giornata. Previsioni senza variazioni significative fino alla giornata di Sabato quando le correnti meridionali potrebbero portare qualche nube in più e specie nella giornata di Domenica anche qualche pioggia o acquazzone. Il tutto associato da un primo lieve calo delle temperature. Potrebbe essere un segnale del cambio di stagione con l’Autunno che entrerà nel vivo durante la prossima settimana.

Previsioni meteo prossimi giorni

Sia per oggi che per la giornata di domani è attesa della nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori meridionali con maltempo su Calabria, Sicilia, Salento e Basilicata. Per il resto dell’Italia tutto sole e gran caldo per il mese di Settembre. Attenzione poi alle regioni nord-occidentali con un primo impulso perturbato dell’Autunno che avanza durante il corso del weekend quando le nubi aumenteranno e non escludiamo anche qualche pioggia a Torino. Durante la prossima settimana si potrebbe aprire una fase meteo tipica dell’autunno con piogge diffuse.