METEO TORINO: L’INVERNO entra nel vivo con nuovo round di NEVE in arrivo, ecco quando

Anticiclone prevalente in Italia

Anche la giornata odierna trascorre all’insegna del bel tempo con sole prevalente salvo nebbie e nubi basse sulla pianura Padana e lungo le valli interne del centro-nord. Clima freddo e umido anche sulla città di Torino con valori che a stento salgono oltre la soglia dello zero. Nei prossimi giorni della settimana in corso non avremo grandi cambiamenti con anticiclone prevalente in Italia e precipitazioni scarse o del tutto assenti. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Natale, neve in arrivo in Italia

Nebbie e nubi compatte nei prossimi giorni anche sulla città di Torino, le vacanze di Natale vedranno un sensibile cambiamento del tempo in Italia con freddo e neve in arrivo fino a quote basse ma non in Piemonte dove le correnti settentrionali direttamente dal Polo Nord risulteranno secche di caduta dall’arco alpino. La stagione invernale iniziata a gonfie vele, vive una fase di stasi con gli anticicloni prevalenti alle nostre latitudini. Evoluzione meteo nel lungo termine ancora tutta da scoprire con possibili nevicate di ritorno sulla pianura padana occidentale

Previsioni meteo Torino

Situazione stabile per oggi sulla città di Torino con precipitazioni assenti, previsioni invariate nei prossimi giorni della settimana in corso con molte nubi su tutte le regioni settentrionali, pioviggini tra Liguria e Friuli, poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio di domani non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora uggioso. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni sulla Liguria, sempre stabile a Torino. Non esclusi nuovi scenari invernali anche a Torino così come nelle primissime battute della stagione invernale.