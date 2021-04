METEO TORINO: MALTEMPO ad oltranza e persino per il weekend del primo maggio, i dettagli

Meteo Torino, situazione attuale

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in queste prime ore della giornata sulle regioni nord-occidentali del Paese ed anche su altri settori, tempo stabile sul Piemonte salvo deboli piogge o pioviggini sul settore pedemontano tra Torino e Biella nonché sul cuneese. Si avvertono gli effetti delle correnti instabili di matrice atlantica sotto la spinta di una vasta circolazione di bassa pressione attiva sul settore occidentale del Vecchio Continente sulle regioni centrali dell’Italia con piogge o acquazzoni in arrivo per oggi.

Meteo Torino, previsioni per i prossimi giorni

Resterà attiva la circolazione di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale approfittandone di una prolungata assenza dell’anticiclone. Cieli in prevalenza nuvolosi per oggi a Torino e così anche nei prossimi giorni con altre piogge in arrivo. Clima tuttavia primaverile con le temperature pressoché in linea con la media di fine Aprile. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo nelle prossime ore sulle regioni centrali d’Italia

Dopo le precipitazioni arrivate sulle regioni centrali durante la seconda parte della giornata di ieri, una nuova ondata di maltempo riguarderà ancora il Lazio, Umbria, Toscana e Marche nelle prossime ore di oggi con fenomeni a tratti anche intensi. Solo in serata la situazione meteo tenderà a migliorare. Possibili piogge nelle prossime ore anche sul nord Italia ma di debole o moderata intensità mentre al meridione la situazione meteo resterà stabile con nubi irregolari in transito e ampie schiarite.