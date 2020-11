METEO TORINO – MALTEMPO e CALO TERMICO in arrivo con l’ennesimo AFFONDO PERTURBATO, ecco le previsioni

Un temporaneo recupero dell’Alta pressione azzorriana che segue l’allontanamento delle correnti perturbate verso i quadranti orientali , determinerà un miglioramento delle condizioni meteo in tutta Italia. Nella fattispecie di Torino queste rimarranno comunque stabili con variabilità asciutta caratterizzante l’intera giornata di domani lunedì 30 novembre. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi, mentre stazioneranno pressappoco su quelli odierni per i valori massimi.

Le condizioni di maltempo affliggono oggi le regioni meridionali e parte di quelle centrali (di sponda adriatica), mentre sul settentrione si commentano condizioni meteo generalmente stabili, anche se non sempre con cieli sereni. A Torino ad esempio, fin dalle prime ore di questa notte si verifica il transito di nuvolosità irregolare in un contesto che tuttavia è rimasto asciutto. Le temperature si aggirano su valori compresi tra i +5°C di minima a cui è seguita una massima di +12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Lo spostamento del vortice depressionario sul Mar Jonio che nella giornata di ieri ha causato un’ondata di maltempo estremo sulla Sardegna, responsabile peraltro di 3 vittime , sta quest’oggi estendendo le piogge e l’instabilità non solo al meridione, ma anche sul medio versante adriatico dove paradossalmente si verificano i fenomeni più intensi. Tale quadro sinottico favorisce l’ingresso di correnti settentrionali sulle regioni del nord Italia e delle centrali tirreniche, di matrice sì più fredda, ma anche secca, garantendo di fatto tempo stabile su questi settori. Tempo stabile quest’oggi anche a Torino, come vedremo.

Maltempo in arrivo nella serata di martedì; massime in calo

Un ulteriore affondo perturbato si prepara tuttavia a colpire l’Italia già a partire dalla giornata di martedì 1° dicembre, con una serie di perturbazioni che riguarderà la nostra Penisola per l’intera settimana prossima. Piogge arriveranno ad interessare anche Torino in particolare in serata dopo una giornata all’insegna della variabilità, con accumuli tuttavia deboli. Temperature che a quel punto tenderanno a calare anche nei valori massimi, mentre questa volta quelli minimi non subiranno significative variazioni.