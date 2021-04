METEO TORINO – MALTEMPO in arrivo in città con TRACOLLO TERMICO, ecco le previsioni

Peggioramento in arrivo sui settori centrali

Le condizioni meteo stanno in queste ore subendo un graduale peggioramento sulle regioni centrali in particolare, dove si susseguono piogge, ma anche temporali che sferzano soprattutto l’Abruzzo e il Molise con locali nubifragi. Tuttavia i fenomeni temporaleschi potrebbero raggiungere anche parte del settore tirrenico centrale e in particolare il Lazio. Rovesci plausibili anche in Puglia e sulle Alpi occidentali, con possibili sconfinamenti come vedremo anche a Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Fino a questo momento, malgrado si susseguano sui cieli sabaudi irregolari disturbi nuvolosi e via via più compatti, le condizioni meteo a Torino sono risultate relativamente stabili e asciutte. Tuttavia nelle prossime ore delle piogge potrebbero raggiungere il capoluogo piemontese, con fenomeni mediamente moderati e anche piuttosto rapidi. Temperature che quest’oggi, in calo, si attestano tra i +12°C di minima e i +21°C di massima. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Immediate schiarite attese per domani

Il fronte di maltempo scivolerà velocemente verso sud nella giornata di domani domenica 4 aprile, nonché giornata di Pasqua, con un netto miglioramento che riguarderà non solo Torino, ma anche buona parte del Paese. Nello specifico, il capoluogo piemontese, osserverà comunque ampie schiarite a partire soprattutto dal mattino, con cieli che risulteranno sereni dal pomeriggio e fino in serata. Temperature che tracolleranno sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi per l’arrivo di correnti decisamente più fresche.