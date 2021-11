METEO TORINO – MALTEMPO in arrivo, ma atteso rialzo delle TEMPERATURE; ecco le previsioni

Il maltempo sarà portato dalla risalita del suddetto vortice depressionario, che oltre a portare tuttavia le piogge a Torino già dalle prime ore di domani mercoledì 10 novembre, porterà anche paradossalmente un aumento delle temperature, tanto nei valori minimi quanto in quelli massimi. Le piogge potrebbero interessare la città sabauda soprattutto nella prima parte di domani; dal pomeriggio fenomeni meno consistenti, ma comunque plausibili sul capoluogo piemontese. Ma perché questo rialzo termico? PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante l’alternarsi di fasi anche piuttosto nuvolose a qualche schiarita, le condizioni meteo a Torino si sono quest’oggi mantenute relativamente stabili e asciutte. Un vortice depressionario presente all’interno del Mediterraneo alimentato da una goccia fredda è responsabile di questo tipo di disturbi che solo al momento non portano effetti circa le piogge sul capoluogo piemontese. Tempo rimarrà asciutto anche in serata, nonostante lo spostamento del fronte instabile verso nord. Le temperature inoltre si sono attestate tra i +7°C di minima e i +10°C di massima.

Appare anche oggi un quadro meteorologico mediamente perturbato sullo stivale, con piogge e occasionali temporali che si sono concentrati fino a questo momento principalmente al centro-sud. Le temperature inoltre tornano a misurare valori pienamente autunnali sulle regioni centro-settentrionali, almeno rispetto allo scorso weekend quando il Lazio batté qualche record di temperatura . Rimane invece molto mite localmente al sud, con punte anche oltre i +25°C soprattutto su messinese e reggino. Rimane stabile invece su gran parte del nord e anche a Torino, come vedremo.

Maltempo anche per giovedì, aumento ulteriore delle temperature

Le piogge potrebbero tornare ad interessare la città di Torino a partire dal mattino di giovedì 11 novembre dopo una breve pausa in nottata, ma con fenomeni plausibilmente più consistenti solo nel pomeriggio. Le temperature, anche in questo caso, continueranno ulteriormente ad alzarsi, specialmente nei valori massimi. Questo aumento paradossale in concomitanza del ritorno dell’instabilità lo si deve al richiamo di correnti miti provenienti dai quadranti meridionali, provocato proprio dalla risalita sul Mediterraneo del suddetto vortice depressionario.