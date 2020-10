METEO TORINO – Maltempo in atto in queste ore, ecco le previsioni

Tempo in peggioramento sul Piemonte e su Torino

Meteo Torino – Il maltempo ha ormai preso possesso del nord-ovest italiano. Sta attraversando la nostra penisola un vasto fronte freddo con temporali e nubifragi associati. Su Torino attualmente sta piovendo in maniera moderata con i cieli coperti da una fitta coltre nuvolosa. Nel pomeriggio le precipitazioni andranno a calare gradualmente lasciando spazio a variabilità su tutto il Piemonte. Dopo una temperatura minima di 11°C, la massima si attesterà intorno ai 14°C.

La breve tregua dal maltempo ha ormai le ore contate. Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia, portando un nuovo deciso peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni nordoccidentali. Sulla città di Torino il cielo si presenta attualmente coperto e così fin da questa mattina, a causa della presenza di nubi basse e stratificate generate da infiltrazioni umide nei bassi strati. Nella seconda parte di giornata e precisamente a partire dalla serata sono previste deboli piogge o pioviggini. Dopo una temperatura minima di +11°C, su Torino la colonnina di mercurio è arrivata a raggiungere una massima di circa +15°C nel pomeriggio.

Meteo Torino domani

Meteo Torino – Giornata sicuramente più gradevole quella di domani, grazie ad ampi spazi di sereno sul Piemonte e sulla nostra città. La perturbazione in questo frangente andrà ad interessare i settori meridionali della penisola, lasciando il nord allo scoperto. Questo Martedì procederà con il transito di nubi irregolari ma nel complesso senza precipitazioni; anche in serata la situazione sarà del tutto stabile, con temperature che caleranno decisamente nei valori minimi (sono attesi fino a 6°C); le massime grazie al maggiore soleggiamento al contrario si attesteranno sui 15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO!

Tendenza per la settimana

Meteo Torino – La settimana corrente che andrà a concludere il mese di Ottobre, risulterà prevalentemente soleggiata grazie all’espansione di un vasto campo anticiclonico. Questa figura barica apporterà tempo stabile su tutto il territorio italico e su Torino; anche il weekend di Halloween e di Ognissanti potrebbe risultare sereno, con un aumento tuttavia delle nebbie nelle ore notturne al mattino. In questo contesto le temperature potrebbero aumentare specialmente nei valori massimi.