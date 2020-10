METEO TORINO – MALTEMPO nuovamente alle porte della città, ecco le previsioni

Il maltempo torna ad interessare il centro-nord

Le condizioni meteo di instabilità sono tornate ad imperversare sulla nostra Penisola quest’oggi, dopo la breve pausa dal maltempo riscontrata a partire dal pomeriggio di ieri: un nuovo impulso perturbato infatti colpirà (e sta già colpendo) l’Italia nelle prossime ore, con piogge e possibili temporali che coinvolgeranno i settori centro-settentrionali. Piogge intense hanno già colpito la Liguria e stanno ora colpendo la Lombardia (in particolare il milanese in questi minuti), attenzione a qualche nubifragio nelle prossime ore tra spezzino e alta Toscana. Qualche pioggia potrebbe raggiungere anche la città di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Se fino a questo momento, malgrado il transito di nuvolosità irregolare sul capoluogo piemontese, le condizioni meteo sono risultate relativamente stabili e asciutte, nelle prossime ore e nel corso della corrente serata gli effetti di un nuovo impulso di maltempo potrebbero coinvolgere anche la città di Torino con l’arrivo di qualche pioggia. Impulso che peraltro causerà l’ingresso di correnti più fredde ad alta quota in grado di riportare la neve sulle Alpi. Accumuli finali risulteranno tuttavia deboli sul capoluogo sabaudo, con temperature che oggi si attestano su valori decisamente autunnali e tra i +10°C di minima e i +18°C.

Immediato miglioramento nelle prime ore della notte in un contesto comunque nuvoloso

Già però a partire dalle prime ore della notte di domani lunedì 4 ottobre, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con la cessazione dei fenomeni sulla città di Torino, con cieli che però risulteranno spesso nuvolosi anche durante le ore seguenti. Fino a sera si alterneranno fasi nuvolose ad altre più soleggiate con assenza di fenomeni. Le temperature peraltro stazioneranno ancora una volta pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.