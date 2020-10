METEO TORINO – Miglioramento solo temporaneo, in arrivo altra PIOGGIA, ecco le previsioni

Residuo maltempo al nordest, qualche pioggia torna ad interessare Alpi e Prealpi piemontesi, meglio al sud

Nelle ore di questo pomeriggio si assiste a condizioni meteo di graduale miglioramento sulle regioni settentrionali a seguito della violenta ondata di maltempo tra la giornata di ieri e la notte di oggi. Residua instabilità interessa solamente l’estremo nordest in Friuli Venezia Giulia e, negli ultimi minuti, altre piogge stanno colpendo l’alto Piemonte anche se non si tratta di nulla di paragonabile rispetto alla giornata di ieri. Qualche pioggia localmente intensa sta interessando la Sardegna, mentre il sud rimane ancora al riparo dal maltempo: anzi, nel palermitano è tornata l’estate con temperature di oltre +38°C. A Torino troviamo condizioni di tempo asciutto, nonostante una fitta nuvolosità, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna la città di Torino è stata caratterizzata dall’instabilità nelle prime ore della notte e fino alla prima mattinata, con piogge che hanno accumulato al suolo un quantitativo di acqua piuttosto debole e di circa 2 millimetri, il tutto mentre poco più a nord il maltempo portava accumuli eccezionali con valori record. A partire dalla seconda parte della mattinata si è verificato un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli che comunque si presentano tuttavia piuttosto nuvolosi. Qualche rapido acquazzone potrebbe interessare il capoluogo piemontese in serata. Temperature che risultano comprese tra i +14°C di minima e i +19°C di massima circa.

Ancora maltempo in arrivo nella seconda parte della giornata di domani

Il miglioramento delle condizioni meteo sulla città di Torino che si avrà a partire dalle prime ore della notte di domani domenica 4 ottobre sarà però solamente temporaneo, in quanto già a partire dalla seconda parte della giornata nuove piogge faranno ingresso sul capoluogo piemontese, addirittura in possibile intensificazione in serata. Temperature che in questo caso risulteranno in netto calo nei valori minimi a causa dell'afflusso di correnti più fredde, mentre le massime si stabilizzeranno intorno a quelle odierne.