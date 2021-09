METEO TORINO – Nubi in transito ed anche qualche PIOGGIA fino al WEEKEND, poi nuova fase ESTIVA

Situazione meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra l’anticiclone sulle Isole Britanniche oramai indebolito e il campo di alta pressione sul Mediterraneo in fase di cedimento. Questo permetterà l’arrivo di correnti in quota occidentali con goccia fredda di origine atlantica in avvicinamento alla Penisola Italiana e che inizierà a portare dei disturbi già dalla giornata odierna, specie su Sardegna e regioni tirreniche. Ma andiamo ora a vedere le previsioni meteo per Torino e il Piemonte.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata perturbata quella odierna su Torino e il Piemonte. Durante la mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con isolati piovaschi sui rilievi alpini. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con piogge sparse sui rilievi alpini e in locale sconfinamento sui settori adiacenti, più asciutto sulle pianure al confine con la Lombardia. In serata ancora piogge residue sugli stessi settori e nubi sparse su tutta la regione. Temperature in lieve aumento nei valori minimi e in diminuzione in quelli massimi e su Torino saranno comprese tra i 17°C e i 25°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino domani

I flussi umidi occidentali continueranno ad influenzare le condizioni meteo su Torino e il Piemonte anche nella giornata di domani. Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui rilievi alpini. Nel corso delle ore pomeridiane attese piogge e locali temporali sulle Alpi, asciutto sul resto del Piemonte con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata residue piogge ancora sui rilievi e variabilità asciutta altrove. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento e sul capoluogo piemontese saranno comprese tra i 15°C e i 27°C. Vediamo ora cosa ci attende per i prossimi giorni.