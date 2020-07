METEO TORINO – NUBI IRREGOLARI presagio di un PEGGIORAMENTO in arrivo per il WEEKEND, ecco le previsioni

Acquazzoni e temporali su Alpi occidentali e Sicilia meridionale

L’ingresso delle correnti più fresche e instabili di matrice atlantica determinano oltre che un contenimento generale delle temperature che quest’oggi misurano valori allineati alla media del periodo o spesso anche al di sotto, anche lo sviluppo di temporali e acquazzoni intensi che riguardano nella fattispecie di questo pomeriggio e negli ultimi minuti le Alpi occidentali (quelle piemontesi) e la Sicilia meridionale (dove si è verificata peraltro una tromba d’aria), ancor più nello specifico ragusano e siracusano. Nelle prossime ore in queste zone è previsto un miglioramento graduale delle condizioni meteo, in favore di un peggioramento che si riscontrerà con tutta probabilità sull’Alto Adige. Persiste la stabilità anche a Torino, nonostante la nuvolosità, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante dunque i cieli torinesi siano stati oggi disturbati dal transito frequente di nuvolosità irregolare, proveniente in particolare dai temporali che si sviluppavano poche decine di chilometri più ad ovest e più precisamente sulle Alpi occidentali, come scritto anche in precedenza, le condizioni meteo sulla città di Torino sono rimaste pressoché stabili e tali rimarranno anche nel corso della serata corrente. Gli effetti delle correnti atlantiche in affondo sulla nostra Penisola sul capoluogo piemontese sono evidenti unicamente dal punto di vista termico al momento: le temperature oscillano oggi infatti tra i +20°C di minima a cui seguono massime di nemmeno +26°C.

Nuvolosità in transito fino ad almeno giovedì

Tali condizioni meteo di stabilità, accompagnate dal transito di nuvolosità irregolare che caratterizzano le intere giornate torinesi, interesseranno per l’appunto il capoluogo piemontese almeno fino alla giornata di giovedì 16 luglio. L’affondo delle correnti più fresche e umide di matrice atlantica all’interno della nostra Penisola dunque non sortiranno effetti così evidenti sulla città di Torino se non dal punto di vista essenzialmente termico. Nonostante ciò, è comunque previsto un aumento delle temperature massime, mentre quelle minime potrebbero addirittura calare lievemente rispetto ad oggi.