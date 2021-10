METEO TORINO – NUVOLOSITA’ nuovamente in aumento, ma senza PIOGGE; ecco le previsioni

Ennesima giornata instabile sull’Italia

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a condizioni di maltempo sparso su tutti i settori del Paese, da nord a sud. I fenomeni più intensi si sono tuttavia concentrati sul medio versante adriatico e ancor più precisamente nelle Marche, dove si sono registrati alcuni disagi. L’instabilità è causata da una goccia fredda di natura atlantica che ha innescato un vortice ciclonico responsabile dell’instabilità sui settori adriatici e sul medio-basso versante tirrenico, con l’esclusione dunque di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della città di Torino si sono mantenute visibilmente stabili, grazie alla compresenza di cieli pressoché sereni. In serata tale situazione troverà sostanziale conferma con cieli sereni nonostante il maltempo imperversi in altri settori del Paese. In questo contesto le temperature si sono attestate su valori inferiori alla media del periodo e più precisamente compresi tra i +9°C di minima e i +22°C di massima circa.

Minime in nuovo aumento per domani

Tali condizioni di serenità si protrarranno almeno fino alle prime ore della notte di domani venerdì 8 ottobre a Torino, successivamente la nuvolosità tornerà a marchiare i cieli sabaudi, in un contesto di tempo che si manterrà comunque asciutto e relativamente stabile. Nuove schiarite seguiranno in serata quando saranno possibili cieli nuovamente sereni. Le temperature aumenteranno nei valori minimi, mentre stazioneranno in quelli massimi con fisiologiche fluttuazioni.