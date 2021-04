METEO TORINO – Parentesi più asciutta, seppur con spiccata VARIABILITA’, ecco le previsioni

Stabile su tutto il territorio peninsulare, maltempo in Sardegna

Nella giornata odierna si sono evidenziate condizioni meteo relativamente stabili su tutto il territorio peninsulare, malgrado la presenza di una circolazione depressionaria che mantiene i valori di temperatura anche piuttosto bassi, specie se relazionati al periodo. Lo sviluppo di qualche temporale convettivo ha tuttavia interessato la Sardegna, con diversi disagi specie a Sassari e nel sassarese. I fenomeni hanno sconfinato fin sulla costa orientale prima di esaurirsi completamente. Tempo che invece è rimasto stabile a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino sono risultate quest’oggi stabili nonostante irregolari disturbi nuvolosi si evidenziassero non solo sul capoluogo piemontese, ma in tutta la regione Piemonte. In serata, con il tempo in generale miglioramento ovunque, a Torino i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi con l’assenza di fenomeni. Temperature che si aggirano comunque su valori decisamente freschi e compresi tra i +5°C di minima e una massima prossima ai +16°C.

Variabilità asciutta per domani, massime in aumento

Un vortice depressionario si attiverà nella giornata di domani domenica 18 aprile sul Mediterraneo centrale, portando fenomeni anche localmente intensi e accompagnati da attività elettrica soprattutto sulle regioni centrali e sul basso versante tirrenico. Torino rimarrà dunque esclusa dalla fase di maltempo, nonostante la variabilità anche a tratti spiccata. Temperature massime che tenderanno addirittura ad aumentare lievemente, al netto della stazionarietà dei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.