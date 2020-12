METEO TORINO: Partenza SPRINT dell’INVERNO con FREDDO e NEVE anche in città, ecco le previsioni

Meteo oggi, Neve in Italia

Una ciclogenesi sul Mar Tirreno ha prodotto questa mattina condizioni meteo estremamente perturbate e dai connotati invernali su gran parte dell’Italia. Sono state e sono tutt’ora specialmente le regioni tirreniche centro-meridionali del nostro Paese a risentirne dei fenomeni più intensi e le regioni settentrionali delle nevicate con le temperature tipicamente invernali. Ha nevicato (e continua a farlo) infatti su molte città del nord Italia specialmente su Alessandria, Piacenza, Parma e Modena. Fiocchi stamani anche a Torino ma con temperature positive e quindi con accumuli al suolo scarsi o del tutto assenti.

Neve in arrivo a Torino

Il mese di Dicembre a differenza del precedente potrebbe risultare uno tra i più dinamici e perturbati dell’ultimo millennio. Una serie di perturbazioni tutte di matrice settentrionale raggiungerà l’Italia dove avremo condizioni invernali con altre nevicate in arrivo. Durante la giornata di Venerdì non si esclude la possibilità di altra neve sulla città di Torino stavolta con possibili accumuli. Per domani invece deboli precipitazioni al nord-est, altrove variabilità asciutta. Neve in arrivo dalla nottata al nord-ovest fino a quote pianeggianti.

Maltempo al centro Italia nelle prossime ore

Maltempo di forte intensità sul Lazio, Abruzzo e Campania con locali nubifragi e forti raffiche di vento dai quadranti meridionali e occidentali. Neve copiosa in Appennino e soprattutto tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Su quest’ultime regioni non esclusi fiocchi fino a 800 metri di quota durante la serata o nottata odierna. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.