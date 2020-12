METEO TORINO – Pausa INVERNALE, fase STABILE e ASCIUTTA con il ritorno dell’ALTA PRESSIONE, ecco le previsioni

Condizioni di instabilità sul medio-alto versante tirrenico

Le condizioni meteo appaiono ancora una volta instabili sulle regioni centro-settentrionali del versante occidentale, con piogge e acquazzoni che nella prima parte della giornata si sono susseguite su Liguria, Toscana ed Emilia occidentale, riportando la neve a quote collinari sul settore Tosco-Emiliano. Instabilità che si è poi diffusa verso meridione, interessando sempre i settori tirrenici con rovesci e accumuli deboli o al più localmente moderati. La città di Torino è stata interessata solo marginalmente dall'instabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella prima parte di questa giornata le condizioni meteo sono risultate di precaria stabilità, con qualche rovescio che ha comunque interessato la città di Torino, ma che è stato comunque debole e piuttosto rapido. L’accumulo giornaliero in città tratta infatti di un valore molto debole e quasi trascurabile, di poco oltre lo 0. Nelle prossime ore, con la perturbazione in spostamento verso sud, le condizioni sul capoluogo piemontese non potranno far altro che migliorare. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +3°C di minima a cui è seguita una massima di circa +9°C.

Schiarite alternate a fasi più nuvolose

Nella giornata di domani domenica 13 dicembre la perturbazione attualmente in atto si sposterà verso meridione ulteriormente, andando ad interessare soprattutto il basso versante tirrenico. Correnti più secche e provenienti dai quadranti settentrionali interesseranno la città di Torino, dove si alterneranno cieli sereni a momenti più disturbati con il transito di qualche addensamento innocuo. Temperature in aumento nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno pressappoco sui valori odierni.