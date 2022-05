METEO TORINO – PEGGIORAMENTO in atto in città, altre PIOGGE in arrivo; ecco le previsioni

Maltempo in azione sull’Italia

Dalla giornata di ieri si assiste al ritorno del maltempo sull’Italia, che è tornato ad azionarsi tuttavia su specifiche aree della nostra Penisola. La giornata più perturbata dal weekend sarà senz’altro quella odierna, con rovesci che stanno già interessando in particolare i settori centrali, quelli nordorientali, la Sicilia e la Calabria. In questo contesto le temperature hanno subito un calo a causa della nuvolosità consistente in transito sul nostro Paese e che riguarda specialmente i valori massimi. Peggioramento in atto anche a Torino, ma senza piogge attualmente, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Evidente aumento della nuvolosità riguarda oggi la città di Torino dove, malgrado la consistenza dei disturbi nuvolosi, le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte. Qualche pioggia potrebbe però interessare il capoluogo piemontese nel corso di questo pomeriggio, con fenomeni eventualmente deboli o moderati, coerentemente con un ulteriore peggioramento che colpirà alcune zone del Paese (scopri quali). Le temperature inoltre, si attestano tra i +12°C di minima a cui seguirà una massima di +20°C, con clima che resta dunque tutto sommato gradevole.

Più asciutto, ma nuvoloso per domani

Le condizioni meteo andranno migliorando già da questa sera con la cessazione dei fenomeni che si protrarrà per tutta la giornata di domani lunedì 2 maggio a Torino. Il tempo si manterrà dunque relativamente più stabile e asciutto, in un contesto di cieli che risulteranno prevalentemente nuvolosi. Le temperature inoltre, nella fattispecie di domani, non subiranno significative variazioni, attestandosi pressappoco sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nuovo peggioramento nella prima parte di martedì

Un nuovo peggioramento tuttavia potrebbe raggiungere la città di Torino ancora nella giornata di martedì 3 maggio e più precisamente nella sua prima metà: piovaschi faranno quindi ingresso dalla notte per protrarsi fino al mattino, con un miglioramento atteso dal pomeriggio in un contesto di cieli che si manterrebbero comunque perlopiù nuvolosi fino in serata. Le temperature questa volta sono previste in diminuzione nei valori massimi a fronte dell’aumento di quelli minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.