METEO TORINO – Nuovo PEGGIORAMENTO con rischio NEVE nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Meteo Torino, la situazione attuale

Meteo Torino – Le condizioni meteorologiche risultano uggiose anche in questa giornata di domenica. La vasta circolazione fredda presente tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa, pilota frequenti impulsi instabili verso l’Italia. Attualmente una circolazione depressionaria è in azione poco a largo delle coste meridionali della Francia, rinnovando cieli coperti sul nordovest Italia. Nei prossimi giorni la situazione meteo si manterrà incerta sul Piemonte, con nuovi fenomeni in arrivo già dalla giornata di domani e nuovo rischio di neve a bassissima quota. Vediamo i maggiori dettagli nel proseguo dell’articolo.

Domenica con molte nubi, ma con basso rischio di fenomeni

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata sul capoluogo piemontese all’insegna della pioggia. Il minimo di bassa pressione in azione sul mar di Corsica, alimenta una circolazione umida orientale su tutto il Piemonte, con associati deboli fenomeni tra la scorsa notte ed il primo mattino anche su Torino. Attualmente il cielo risulta coperto, ma con una pausa precipitativa che durerà fino alla fine della giornata. Dopo una temperatura minima di +2°C, la colonnina di mercurio non andrà oltre i+4°C nel proseguo di giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana perturbato

Meteo Torino – L’avvio della nuova settimana vedrà un nuovo peggioramento del tempo sul Piemonte. Un nuovo impulso instabile raggiungerà la regione a partire dai settori meridionali, con i primi deboli fenomeni attesi nel corso del mattino ed in graduale estensione dal pomeriggio anche ai restanti settori settentrionali. La quota neve inizialmente è attesa attorno ai 400-600 metri, ma con tendenza alla diminuzione nella seconda parte di giornata fino a raggiungere i 300-400 metri, localmente anche a quote inferiori dalla sera su cuneese, astigiano ed alessandrino. Qualche fiocco di neve o mista a pioggia non è escluso anche sulla città di Torino, più probabile dal tardo pomeriggio-sera. A seguire il rischio neve permarrà anche tra martedì e mercoledì, per l’arrivo di un nucleo freddo dalla Francia.