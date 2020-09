METEO TORINO – Scacco all’ESTATE, AUTUNNO al via in tutta ITALIA con MALTEMPO e temperature in calo

Meteo Torino: giornate uggiose e piovose

Ci lascia la stagione più calda dell’anno con l’Anticiclone sempre presente e arrivano le perturbazioni di natura atlantica. Di conseguenza sull’Italia troviamo molte nubi in transito e con esse anche delle piogge associate. Questo anche sulla città di Torino nello specifico dove trascorreremo ancora delle giornate tipicamente autunnali con piogge diffuse, tuttavia non particolarmente intense. Il tutto poi associato ad un calo delle temperature, specialmente a ridosso del prossimo weekend quando avremo anche la prima neve sulle Alpi.

Previsioni meteo Italia

Le condizioni meteo per Torino risultano tipicamente autunnali con le temperature intorno ai 20°c e con molte nubi in transito nel corso di tutta la giornata. Anche per domani infatti il maltempo interesserà tutte le regioni settentrionali con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al mattino e piogge diffuse. Fenomeni più intensi però in Liguria e sul Friuli, deboli in Piemonte. Clima più freddo dal prossimo weekend in tutta Italia e neve fuori stagione in arrivo sia sulle Alpi che in Appennino e fino a quota 1500 metri.

Tendenza meteo ultima parte di Settembre

Segnali del cambio di stagione con l’Autunno che entrerà nel vivo durante la settimana in corso. Il calendario meteorologico ha sancito il passaggio all’Autunno da più di due settimane e dopo il maltempo tipicamente autunnale con piogge diffuse in Italia, le correnti polari artiche faranno il loro ingresso nel Mediterraneo, in Italia assisteremo ad un forte calo delle temperature, anche di 15°c rispetto i valori attuali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.