METEO TORINO – Senza PIOGGE almeno fino a fine mese, ma con NEBBIE e FOSCHIE anche persistenti. Le PREVISIONI

Continua la fase stabile in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Vasto e robusto campo di alta pressione esteso tra Atlantico ed Europa occidentale continua a portare tempo stabile sulla Penisola Italiana. Assenza totale di precipitazioni, se non qualche fenomeno isolato di debole intensità e cieli soleggiati fanno da padrone su gran parte dell’Italia, ma non mancano nebbie anche persistenti in Pianura Padana e nubi basse tra Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Vediamo allora le previsioni meteo in maggiore dettagli per Torino e il Piemonte.

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Il campo di alta pressione mantiene stabili le condizioni meteo su Torino e il Piemonte nella giornata odierna, ma favorisce anche la formazione di nebbie e foschie. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni però solo su Cuneese e sui settori alpini e prealpini, mentre sul resto del Piemonte troviamo nebbie, foschie e nubi basse. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo, con il tempo che rimarrà asciutto ma risulteranno persistenti anche le nebbie e le nubi basse, anche se in lieve dissolvimento specie sui settori occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione, con nebbie e nubi basse che occuperanno le aree pianeggianti e cieli sereni sui restanti settori. Temperature in lieve aumento e su Torino saranno comprese tra 0°C e 8°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino per domani

Meteo Torino domani – Anche la giornata di domani su Torino e il Piemonte si appresta ad essere caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutto il Piemonte, con nebbie e foschie in pianura che arriveranno fin su Torino e cieli sereni altrove o con al più delle velature in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nebbie o foschie in pianura. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Torino tra 0°C e 9°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.