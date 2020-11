METEO TORINO: SOLE nei prossimi giorni ma con TEMPERATURE in ulteriore calo, possibili GELATE nel WEEKEND

Promontorio di alta pressione sull’Italia

Eccetto che sulle regioni più meridionali del Paese dove si avvertono ancora gli effetti della circolazione transitata nelle ultime ore, in Italia splende il sole salvo nebbie anche fitte in pianura Padana. Sulla città di Torino infatti troviamo cieli sgomberi da nubi, dopo qualche foschia al primo mattino ora splende il sole con le temperature che si aggirano intorno alla media di riferimento con le correnti fresche dai quadranti settentrionali.

Meteo Torino, tempo stabile ad oltranza

Transiterà sull’Italia una perturbazione con associate correnti piuttosto fredde ma lambirà soltanto le regioni nord-occidentali dove il tempo si manterrà per lo più asciutto e stabile. Sulla città di Torino per domani infatti avremo ancora sole prevalente salvo ancora delle foschie e banchi di nebbia al primo mattino e nottetempo, per Venerdì qualche nube in più in transito ma con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Attenzione poi alle prime gelate in arrivo durante il weekend a causa delle correnti fredde e della rimonta ancora una volta dell’anticiclone.

Ennesima rimonta dell’Anticiclone

Promontorio di alta pressione e tempo stabile sulle regioni nord-occidentali del Paese. Con gli ultimi aggiornamenti di quest’oggi appare molto probabile l’ingresso delle correnti fredde nel Mediterraneo di estrazione polare-marittima, piogge e nevicate al centro-sud e fino a quote medio-basse, specie sul versante adriatico. Gelate previste sulla pianura Padana tra la giornata di Sabato e quella di Domenica con il fenomeno dell’inversione termica grazie ad un aumento dei valori di pressione al suolo.