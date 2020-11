METEO TORINO: Tempo STABILE grazie all’ANTICICLONE, novità in arrivo nel WEEKEND, ecco le previsioni

Promontorio di alta pressione sull’Italia

Robusto anticiclone sull’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Germania, Repubblica Ceca e Ungheria. Anticiclone in grado di garantire condizioni meteo stabili in gran parte dell’Italia eccetto sulle regioni più meridionali dove troviamo delle precipitazioni localizzate ancora in atto, specie in Sicilia e Calabria. Bel tempo quindi anche sulla città di Torino come gran parte di questo novembre nel capoluogo piemontese e così come oggi nella maggior parte del Paese. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino, anticiclone nei prossimi giorni

Bel tempo sulla città di Torino sia oggi che nei prossimi giorni della settimana con le temperature che non subiranno grandi variazioni, da segnalare soltanto un’accentuata escursione termica diurna con freddo al primo mattino e clima gradevole nelle ore centrali della giornata. Il mese di Novembre risulta tuttora piuttosto avaro di precipitazioni, tuttavia entro la fine del mese le cose potrebbero cambiare con le piogge in arrivo ed in grado di risanare anche se soltanto in parte il grande deficit accumulato nelle scorse settimane.

Meteo Italia, maltempo nel weekend

Se nella giornata di domani avremo bel tempo sulle regioni settentrionali con qualche nube in transito fra Piemonte e Liguria nelle ore mattutine e nebbie in pianura Padana, durante il corso del prossimo weekend le cose potrebbero cambiare sensibilmente su tutta l’Italia. Piogge in arrivo ad iniziare dalle regioni tirreniche centrali per poi estendersi a tutto il Paese nel corso del weekend. Il tutto generato da una perturbazione di natura nord-atlantica ora in approccio sulla penisola iberica e successivamente in spostamento verso est attraverso il Mediterraneo.