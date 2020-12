METEO TORINO – Spiccata VARIABILITA’ in città, ma resiste la STABILITA’; ecco le previsioni

Generalmente stabile salvo locali eccezioni in Italia quest’oggi

Il nostro Paese risulta attualmente interessato da una estesa cupola anticiclonica di matrice azzorriana che pertanto garantisce condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia, seppur non sempre con cieli limpidissimi, anzi: l’intrusione di correnti umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali hanno portato ad un’accesa variabilità a partire da questo pomeriggio, che produrrà qualche locale rovescio solamente tra la Liguria e la Toscana. Tempo stabile anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di nuvolosità irregolare praticamente caratteristico dei cieli torinesi quest’oggi, le condizioni meteo sul capoluogo piemontese sono rimaste quest’oggi stabili e asciutte. A prevalere dunque gli effetti dell’Anticiclone dopo che nel weekend la città era stata interessata solo marginalmente dal maltempo che nel frattempo sferzava sui settori italiani più occidentali. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +3°C di minima a cui è seguita una massima di circa +10°C.

Domani ancora variabilità accesa

Nella giornata di domani mercoledì 23 dicembre il quadro sinottico nel complesso non subirà significative variazioni e ne deriva quindi che anche la città di Torino rimarrà ancora all’asciutto dalle precipitazioni. Persiste una variabilità accesa a causa dell’infiltrazione di correnti più umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali e in scorrimento oltralpe, ma in un contesto di assenza di fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.