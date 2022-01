METEO TORINO – Stabilità ad OLTRANZA grazie all’ALTA PRESSIONE. Le PREVISIONI per il PIEMONTE

Sole pieno sul continente europeo, grazie all’anticiclone delle Azzorre

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Questa settimana è stata caratterizzata dalla persistenza di cieli soleggiati, grazie al condizionamento del campo d’alta pressione situato su gran parte del continente europeo. Osservando l’ultima immagine sinottica si denota il vasto anticiclone radicato tra Gran Bretagna e Francia con massimi al suolo fino a 1040 hPa. Su Torino le condizioni meteo risulteranno pienamente stabili, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su Torino e su tutta la regione piemontese. Anche tra serata e nottata non sono previste variazioni delle condizioni meteo. Le temperature risulteranno frizzanti, comprese tra -2°C e 7°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali nelle ore diurne e dai quadranti sud-occidentali in quelle notturne. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani ancora sole protagonista e clima invernale

Meteo domani – Per la giornata di domani, venerdì 14 gennaio, avremo tempo asciutto e stabile ad oltranza. Assenza dunque di nuvolosità sia al mattino che al pomeriggio con tempo del tutto stabile; attenzione solo alle ore notturne quando sulle zone più adiacenti alla Pianura Padana potrà formarsi qualche banco di nebbia specie tra Novarese, Vercellese ed Alessandrino. Le temperature subiranno solo una lieve flessione dei valori massimi che toccheranno i 9°C; le minime non subiranno variazioni. Venti ancora una volta con regime di brezza. Vediamo la tendenza meteo per il fine settimana.