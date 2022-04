METEO TORINO – Stabilità ad oltranza per l’ultima settimana di APRILE, le PREVISIONI per il PIEMONTE

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale vede la presenza di qualche addensamento innocuo al nord Italia, ed in particolar modo sulle regioni adiacenti alla Pianura Padana. Nelle prossime ore complice ancora qualche refolo instabile in quota, avremo possibili fenomeni convettivi a ridosso dei rilievi, mentre su Torino il tempo dovrebbe risultare pienamente stabile, seppur in compagnai di qualche addensamento. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Torino oggi

Meteo – Al mattino avremo nuvolosità medio-alta sul Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove splenderà il sole. Al pomeriggio atteso qualche fenomeno sulle Alpi Cuneesi, e nuvolosità sparsa sui rilievi; nessuna variazione su Torino. In serata avremo ancora cieli irregolarmente coperti su Torino e sui rilievi del Piemonte, maggiori spazi di sereno sui settori adiacenti alla Pianura Padana. Temperature generalmente in aumento, su Torino comprese tra 11°C e 21°C. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali o nord-orientali con intensità debole. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino domani

Meteo domani – La giornata di domani, giovedì 28 aprile sarà ancora caratterizzata da isolati rovesci al mattino sui settori alpini; maggiori spazi di sereno si verificheranno sulle zone orientali del Piemonte. Nel corso delle ore pomeridiane non si verificheranno variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno su Torino. In serata avremo condizioni di tempo pienamente asciutto con cieli del tutto sereni. Non sono previste variazioni nella notte. Le temperature risulteranno in lieve aumento sia nelle minime che nelle massime, comprese tra 12°C e 22°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali. Vediamo di seguito la tendenza per i prossimi giorni.