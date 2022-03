METEO TORINO – STABILITA’ ancora dominante, ma con disturbi NUVOLOSI in aumento: le previsioni

Tempo che rimane stabile ad oggi sull’Italia

Condizioni meteo di generale stabilità avvolgono la nostra Penisola anche nella giornata odierna, con gli effetti dell’Anticiclone africano ancora una volta prevalenti nonostante l’avanzamento di una goccia fredda di stampo atlantico in progressione dal Mediterraneo occidentale, che tuttavia qualche disturbo nuvoloso lo sta recando soprattutto sui settori più occidentali. Disturbi che hanno interessato anche Torino, dove tuttavia rimane stabile e le condizioni climatiche primaverili.

Previsioni meteo Torino oggi

A seguito di qualche disturbo nuvoloso che è transitato sui cieli sabaudi nella prima parte della giornata odierna nonché dalle prime ore della notte fino al mattino si sono verificate ampie schiarite a Torino con cieli tornati sereni a partire da questo pomeriggio e che rimarranno tali anche in serata. Le condizioni meteo si sono quindi mantenute stabili, coerentemente con quanto avvenuto nel resto d’Italia. Le temperature si attestano su valori tutto sommato primaverili e più precisamente compresi tra i +7°C di minima e i +21°C di massima circa.

Nessuna novità in arrivo per domani

Nonostante l’avanzamento di una goccia fredda porti un peggioramento del tempo che interesserà principalmente la Sardegna nella giornata di domani sabato 26 marzo, a Torino i cieli rimarranno pressoché sereni, con condizioni meteo che si manterranno quindi visibilmente stabili. Anche dal punto di vista termico non si prevedono novità significative, con le temperature che stazioneranno pressappoco sui valori odierni o risulteranno al più in lieve calo in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.