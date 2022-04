METEO TORINO – STABILITA’ e BEL TEMPO con solo qualche NUBE passeggera e ALTALENA TERMICA: le previsioni

Tempo tornato stabile sull’Italia, fatto salvo qualche eccezione

Le immagini satellitari coadiuvate dall’utilizzo di un radar meteorologico suggeriscono condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, accompagnate peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, con maggiori disturbi nuvolosi che insistono ancora sui settori tirrenici meridionali e in particolare in Calabria dove si verifica peraltro anche qualche isolata eccezione di maltempo, che riguarda anche le aree tra alta Toscana e Liguria orientale. Tempo che rimane stabile in tutto il resto del Paese come accennato precedentemente, Torino compresa come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

A seguito di qualche innocuo disturbo nuvoloso in transito sui cieli sabaudi tra la notte e la mattinata odierna, le condizioni meteo hanno subìto un ulteriore miglioramento con ampie schiarite a partire da questo pomeriggio e cieli che riappaiono pressoché sereni. Stabilità che continuerà a persistere anche in serata come sulla stragrande maggioranza dell’Italia, con cieli sereni in città. Le temperature peraltro si attestano quest’oggi tra i +8°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +23°C.

Temperature in aumento per domani

L’Alta pressione di matrice afroazzorriana continuerà a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola per la gran parte di domani venerdì 8 aprile, con le condizioni meteo che dunque si manterranno stabili anche a Torino. L’avvicinarsi tuttavia di una saccatura di origine artica provoca qualche disturbo nuvoloso comunque innocuo e passeggero a partire dal pomeriggio, con le temperature che appariranno in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.