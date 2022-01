METEO TORINO – STABILITA’ e clima INVERNALE, ma con NEBBIE e FOSCHIE in arrivo in città: le previsioni

Piogge e nevicate sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse quest’oggi e appaiono tutt’ora ancora perturbate, con l’afflusso di correnti via via più fredde che hanno determinato un abbassamento sensibile delle temperature e conseguentemente della quota neve, che si è attestata fino in collina in particolare sull’Abruzzo. Il fronte instabile adesso si sta spostando verso meridione, mentre al nord e sul versante tirrenico il tempo è rimasto e rimarrà stabile, come anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante un peggioramento abbia interessato parte dei settori centrali e il meridione (sia pur a carattere sparso), a Torino sono prevalse e prevalgono tutt’ora condizioni meteo di stabilità, con cieli peraltro perlopiù sereni. Mentre il fronte di maltempo si sposterà in serata verso sud, qualche passaggio nuvoloso, comunque innocuo, potrebbe interessare il capoluogo piemontese. Le temperature inoltre si aggirano tra i +1°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +12°C.

Calo delle temperature minime per domani, stabilità persistente

Nella giornata di domani sabato 22 gennaio le condizioni meteo si manterranno ancora una volta stabili e con la compresenza di cieli perlopiù sereni. Passaggi nuvolosi riguarderanno Torino fino alle prime ore di domani sabato 22 gennaio, a seguito dei quali qualche foschia o nebbia potrebbe interessare la città nella prima mattinata. Successivamente si apriranno schiarite con cieli sereni fino a sera. Le temperature inoltre subiranno una diminuzione nei valori minimi, mentre quelli massimi tenderanno a stabilizzarsi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.