METEO TORINO – STABILITA’ persistente e con graduali SCHIARITE in città, ecco le previsioni

Nella giornata di domani venerdì 22 ottobre il fronte instabile che sta attualmente interessando le aree tra la Liguria e la Toscana si sposterà verso meridione e di conseguenza un miglioramento delle condizioni meteo interesserà Torino, con progressive schiarite e cieli che torneranno sereni già dal pomeriggio. In questo contesto, le temperature subiranno una diminuzione nei valori minimi, mentre si manterranno stazionarie in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meno nuvole per sabato

Il peggioramento continuerà a spostarsi verso sud con l’afflusso di correnti nordorientali che quindi non sortiranno effetti particolari sulla città di Torino, che nella giornata di sabato 23 ottobre osserverà cieli perlopiù sereni o al più poco nuvolosi specie in nottata. Condizioni meteo di visibile stabilità riguarderanno il capoluogo piemontese, con temperature che questa volta non subiranno significative variazioni rispetto ai valori previsti per le precedenti 24 ore o risulteranno in lieve diminuzione in quelli massimi, per effetto delle suddette correnti nordorientali di natura quindi più fresca.