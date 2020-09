METEO TORINO – Stop al bel tempo, da DOMANI torna il MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI

Meteo Torino stabile, ma presto tornano i temporali

Meteo Torino – Giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente stabili ed estive sul nord Italia, grazie all’affermazione di un campo anticiclonico; su Torino il tempo si è presentato stabile fin dal mattino, con cieli sereni che persistono anche in questa seconda parte di giornata. La temperatura attuale è di circa +29°C in città, un valore ben al di sopra della media stagionale che dovrebbe essere di circa +25°C. Il bel tempo, tuttavia, verrà ben presto sostituito dal ritorno di piogge e temporali; nella giornata di domani, in particolare dal tardo pomeriggio, l’approssimarsi di una goccia fredda determinerà l’estensione di piogge e temporali dalle Alpi fino ai settori di pianura del Piemonte, coinvolgendo anche Torino.

Goccia fredda lunedì con forte maltempo su Torino

Meteo Torino – Il calo del campo barico nella giornata di domani, favorirà l’ingresso tra la Francia ed il nordovest Italia di una goccia fredda con l’inizio della prossima settimana. Il maltempo che nella seconda parte della giornata di domani raggiungerà il Piemonte, insisterà anche nella prima parte della giornata di lunedì, quando a Torino sarà ancora elevato il rischio di precipitazioni anche di moderata-forte intensità. Da martedì si assisterà ad un nuovo miglioramento del tempo con ritorno a condizioni meteorologiche via via più stabili, ma per ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Maltempo anche sul resto del nord, rischio di locali nubifragi

Il maltempo tornerà ad interessare da domani non solo la città di Torino ed il Piemonte, ma anche le restanti regioni settentrionali. Il sopraggiungere di una goccia fredda riporterà dalla seconda parte di domani piogge e temporali anche su parte delle pianure a nord del Po. L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo fortemente instabili su gran parte del nord, con temporali e grandinate localmente di forte intensità nella giornata di lunedì, mentre sul resto dell’Italia il tempo risulterà più stabile, ma con nubi in transito ed occasionali fenomeni sulla Sicilia sud-occidentale. Le temperature subiranno un deciso nuovo calo al nord, mentre si manterranno piuttosto estive sul resto dell’Italia. Ma come potrebbe proseguire questo avvio di autunno sulla città di Torino? vediamo nel prossimo paragrafo.