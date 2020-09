METEO TORINO – Stop al bel tempo, molte nubi e PIOGGE nei prossimi giorni

Meteo Torino con molte nubi e qualche pioggia

Dopo una parentesi tardo estiva con temperature decisamente calde per il periodo, l’autunno è tornato a bussare alla porta dell’Italia. Il cedimento del campo barico sta penalizzando in questo inizio di giornata in particolare le regioni di nordovest, dove i cieli si presentano grigi con locali piogge tra Piemonte e Liguria. Le condizioni meteo su Torino sono caratterizzate da cieli nuvolosi in queste ore del mattino, con occasionali deboli piogge. Durante la seconda parte di giornata sul capoluogo piemontese saranno ancora possibili occasionali acquazzoni, seppur alternati a lunghe pause più asciutte. Temperature in deciso calo, specie nei valori massimi che faticheranno a superare i +26°C.

Domani elevato rischio pioggia, poi forte maltempo

Meteo Torino – L’autunno sembrerebbe ormai giunto ufficialmente sul Piemonte, con condizioni meteorologiche improntate anche domani verso cieli nuvolosi ed elevato rischio di piogge. La vasta lacuna barica attualmente presente tra Francia e Penisola Iberica, si estenderà anche al nord Italia nella giornata di domani. Domenica 20 settembre 2020 che vedrà cieli nuvolosi fin dal mattino con possibili acquazzoni e temporali anche nella seconda parte di giornata. A seguire l’anticiclone verrà definitivamente eroso, aprendo la porta alle umide e piovose correnti oceaniche. La prossima settimana trascorrerà in compagnia di cieli spesso nuvolosi, con piogge che diverranno via via più consistenti. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO!

Meteo mediamente stabile sul resto d’Italia, prima di una settimana autunnale

Le condizioni meteo tendono a peggiorare non solo su Torino, ma anche sul resto del nordovest e settori alpini con piogge e temporali in accentuazione specie dalla giornata di domani. In attesa oggi le regioni centro-meridionali, con tempo più asciutto ma con velature di passaggio; acquazzoni e temporali che tenderanno da domani ad estendersi anche a gran parte del centro e Sardegna, poi dalla prossima settimana l’autunno si estenderà a gran parte dell’Italia. Fine settembre che potrebbe vedere l’ingresso sul Mediterraneo centrale di una saccatura nord atlantica, responsabile di marcata instabilità ed un deciso calo delle temperature. L’autunno, finalmente, prova a prendere le redini del gioco anche sull’Italia.